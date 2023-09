Monika Richardson mimo, że od pewnego czasu nie pojawia się na szklanym ekranie, wciąż jest aktywna zarówno na tzw. salonach, jak i w mediach społecznościowych.

Prezenterka co jakiś czas zamieszcza na swoim Instagramie zarówno przemyślenia na temat tego, co dzieje się w kraju, jak i w show-biznesie, jak i to, co dzieje się w jej prywatnym życiu.

Tym razem postanowiła uwiecznić swoją wizytę u fryzjera. Okazuje się, że Monika postawiła na totalną zmianę looku.

Na jaką nową fryzurę zdecydowała się Monika Richardson?

Zdecydowała się nie tylko na ostre cięcie, ale zmianę koloru. Przez wiele lat Richardson była wierna blond włosom o długości do ramion.

Obecnie jej fryzura to krótkie włosy zafarbowane na fioletowo.

Jak na nową fryzurę Moniki Richardson zareagowali fani?

To "rockowe" wydanie dziennikarki nieco podzieliło jej fanów. Część z nich stwierdziła, że dziennikarka wygląda bardzo dobrze, część, że to nie jest fryzura odpowiednia dla niej.

O wow! 20 lat młodziej. Bardzo Pani pasuje!; Szałowo, pięknie i kobieco - pisali zwolennicy.

Kobieta zmienną jest. Wolę panią ubraną, a nie przebraną. Na szczęście można kolor zmienić. To tylko i aż włosy - napisał jeden z przeciwników nowego wizerunku Moniki.