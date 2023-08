Maciej Stuhr w rozmowie z kultura.gazeta.pl wypowiedział się na temat stanu zdrowia swojego ojca. Choć Jerzy Stuhr pokazał się ostatnio na BiG Festivalowski, który odbywał się w Płocku i wydawało się, że jest w całkiem dobrej formie, jego syn jest nieco innego zdania.

Aktor, przy okazji premiery trzeciego sezonu serialu "Belfer", podzielił się informacjami na temat stanu zdrowia swojego ojca. Stwierdził, że Jerzy Stuhr "nie jest już tym samym człowiekiem".

Maciej Stuhr o stanie zdrowia Jerzego Stuhra: Jest po prostu bardzo schorowanym człowiekiem

Wkraczam w nowy rozdział w życiu i moich relacji z tatą, który jest po prostu bardzo schorowanym człowiekiem. Niestety powoli zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Nie jest już tym samym człowiekiem, którego nie tylko ja znałem, ale przecież wszyscy go znamy i pamiętamy. Czasami nam się wydaje, że mamy do czynienia z tym człowiekiem, ale on jest już troszkę gdzie indziej - wyznał Maciej.

Czasami jest się dumnym - wielokrotnie byłem z niego najdumniejszym człowiekiem na świecie, a czasami jest wstyd. To też nieobce mi uczucie - dodał.