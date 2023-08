Dzieci sławnych osób często próbują swoich sił w tych samych dziedzinach, które wybrali ich rodzice. Tak było w przypadku Heleny Englert. Młoda aktorka podobnie jak jej ojciec Jan Englert i matka Beata Ścibakówna zajęła się aktorstwem. Mogliśmy ją oglądać m.in. w filmie "Pokusa", czy serialu "#BringBackAlice". Celebrytka nie stroniła także od tzw. ścianek i imprez show-biznesowych.

Swego czasu na salonach można było zobaczyć również Aleksandrę Lindę. Córka Bogusława Lindy i Lidii Popiel próbowała swoich sił jako modelka oraz aktorka i zagrała nawet w kilku produkcjach. Linda wystąpiła na przykład w filmie "Psy 3" Władysława Pasikowskiego, w 2020 roku towarzyszyła także znanemu ojcu podczas premiery produkcji.

Podobnie jak Englertówna, pojawiała się na eventach. W jednym z wywiadów Lidia Popiel wyznała, że jej córka nie tylko interesuje się aktorstwem, ale chciałaby też projektować modę i stworzyć własną kolekcję bielizny.

Ostatnio jednak Aleksandra nie pojawia się na imprezach. Rzadko też publikuje nowe wpisy na Instagramie. W rozmowie z Plejadą Lidia Popiel wyznała, co jest tego przyczyną.

Lidia Popiel tłumaczy, dlaczego jej córka Aleksandra nie pojawia się na tzw. ściankach

Zasugerowała, że córce mogło znudzić się bywanie na ściankach.

Trochę rzeczywiście zwolniła. Nie oszukujmy się - jest trochę nudy w tym, prawda? - rozmyślała Popiel.

Co ma w planach Aleksandra Linda?

Dodała, że wyjścia na eventy to spotkania ze znajomymi i twórcami, co jest miłe, ale samo pozowanie na ściankachz czasem może stać się nużące.

(...) Myślę, że jeśli ileś razy to się powtarza, to może być to też taka rutyna, może wkraść się nuda. Myślę, że Aleksandra chce tego po prostu uniknąć - powiedziała.

Zdradziła przy okazji, że Aleksandra przygotowuje się do premiery w teatrze Olafa Lubaszenki, która będzie miała miejsce w październiku. Okazuje się, że sama pomagała córcew stworzeniu jej strony internetowej.