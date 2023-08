W Kielcach odbył się koncert Przebój lata Radia Zet i Polsatu. Na scenie można było zobaczyć m.in. Agnieszkę Chylińską, Dawida Kwiatkowskiego, czy Dominika Dudka.

Kabaret Nowaki pojawiał się podczas Magicznego Zakończenia Wakacji 2023 w przerwach między występami wokalistów.

Adrianna Borek i Kamil Piróg wystąpili w skeczu, w którym zagrali małżeństwo.

Może wyglądu nie ma, ale ma zacne imię - Andrzej - powiedział Piróg.

Jak Kabaret Nowaki zażartował z imienia prezydenta?

Przestań się oszukiwać, i tak wszyscy wiedzą, że Andrzej to jest najgorsze imię na świecie. Weź mi wymień choć jednego znanego Andrzeja - odpowiedziała Borek.

Imię determinuje, co ty w życiu osiągniesz, do czego ty dojdziesz. Imię jest jak pieczęć na sercu. Na podstawie imion powstają przysłowia. (...) O twoim imieniu też jest: "Andrzej, Andrzej, ty d***o" - dodała.

Żeby była jasność, zbieżność imion jest przypadkowa - skomentowała pod koniec skeczu, schodząc ze sceny.