Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku. Poznali się na korytarzu Radia Zet, gdy muzyk przyszedł promować swoją płytę z piosenkami Andrzeja Zauchy. Nie tam jednak zakochali się w sobie.

Po raz kolejny spotkali się na imprezie u Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej.

Teraz Ola w sieci zamieściła post, w którym złożyła mężowi urodzinowe życzenia.

Czego życzyła Kubie Badachowi jego żona Aleksandra Kwaśniewska?

No więc jakby ktoś nie wiedział, to dziś czwartek, imieniny Cieszymira (co cieszy) i Audoena (gdyż jest takie imię), a także urodziny mojego ulubionego człowieka (na zdjęciu nad psem, również ulubionym), czyli jakby nie patrzeć, grube święto - napisała.

Jubilatowi możecie wykrzyczeć sto lat prosto do telewizora, gdyż spędza ten wieczór w robocie, zupełnie jak trzysta pozostałych, ale jakby co, przyjmie również ciepłe myśli i czeki podróżne na 2029. Ale to już co tam komu bardziej w domu zalega. Tak czy siak, najlepszości@tenkubabadach! Jesteś jak jagodzianka!- dodała.