Maciej Stuhr właśnie rozpoczął nowy etap w swojej karierze zawodowej. Aktor będzie prowadzącym polską adaptację programu "The a talks", którego premiera odbędzie się na antenie stacji TVN już jesienią. Format ten będzie krajową wersją znanego francuskiego programu.

Maciej Stuhr dostał nową pracę

Planowana polska adaptacja programu "The a talks" nadal nie ma oficjalnego tytułu, ale już wiadomo, że będzie można ją oglądać w listopadzie tego roku. Zdjęcia mają być realizowane w październiku. Produkcją programu zajmuje się firma Constantin Entertainment Polska. Maciej Stuhr natychmiast po ujawnieniu tej informacji otrzymał mnóstwo pozytywnych komentarzy. Widać, że oddani fani nie kryją swojego zadowolenia, podkreślając, że dzięki jego wyjątkowo pozytywnemu podejściu i zdolnościom do przyciągania widowni świetnie poradzi sobie w nowej roli.

Aktor w rozmowie z reporterką TVN opowiedział nieco o pracach nad nowym programem:

Przygotowujemy coś absolutnie niezwykłego. Mamy wielką grupę osób w spektrum autyzmu, którzy chcą nas zaprosić do swojego świata (…) Jestem w trakcie przygotowywania tego programu. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ogromna trema, wiele niepokoju, ale też wielkich nadziei – wyznał Maciej Stuhr.

Warto dodać, że dotychczas Maciej Stuhr zdobywał doświadczenie jako gospodarz różnych uroczystości telewizyjnych, w tym ceremonii wręczenia nagród Wiktorów.

Wyjątkowy format

Według informacji przekazanych przez Wirtualne Media, w każdym odcinku „The a talks” grupa dziennikarzy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie przeprowadzać wywiady z osobami ze świata show-biznesu.

To mądry i wzruszający format, w którym grupa 40 osób ze spektrum autyzmu rozmawia ze znanymi osobami. To będą bezkompromisowe i szczere wywiady (…) Na razie pokażemy dwa odcinki. Ten format może być tym, czym kiedyś dla TTV był "Down the road" z Przemkiem Kossakowskim – powiedziała szefowa kanału Lidia Kazen.

Dzięki takim rozmowom widzowie poznają celebrytów od nieznanej do tej pory strony.

„The a talks”

W oryginalnej edycji programu "The a talks" gospodarzem jest Julien Bancilhon, psycholog oraz redaktor naczelny magazynu "The Papotin", który publikuje artykuły autorstwa dziennikarzy z autyzmem. W styczniu w programie wystąpił Emmanuel Macron, prezydent Francji. Odcinek ten przyciągnął uwagę 4,6 miliona widzów na kanale France 2, co stanowiło 22,5 procent udziału stacji na rynku telewizyjnym. W bliskiej przyszłości planowane jest stworzenie lokalnych wersji "The a talks" w innych krajach, takich jak Hiszpania, Izrael, Włochy, Niemcy, Kanada, Wielka Brytania, Australia i Irlandia.