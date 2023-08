Lady Pank był pierwszym zespołem, który wystąpił na scenie w Operze Leśnej podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023.

Gdy Marcin Prokop zapowiadając kolejnych artystów udał się do kącika sponsorów wydarzenia, nie omieszkał zażartować z Jana Borysewicza, który jest członkiem grupy Lady Pank.

Dowcip spodobał się publiczności. Prokop postanowił zagadnąć dziewczynę, która przygotowywała herbaty.

Jak Marcin Prokop zażartował z Jana Borysewicza?

Jesteśmy nieprzypadkowo w takim miejscu i pytanie, które mi się ciśnie na usta i gdybym o to zapytał Janka Borysewicza, to wiem, co by mi odpowiedział. Ale zapytam ciebie: lubisz sobie popić?- powiedział.

Gdy dziewczyna powiedziała, że tak, dopytał: "Co lubi popić?".

Najbardziej lubię herbatkę sobie popić! Bo można przy niej porozmawiać z ludźmi. Fajnie się rozmawia z tobą i też mogę ci zrobić - stwierdziła.

Jesteś pierwszą osobą w wieku mojej córki, która mówi, że fajnie się ze mną rozmawia. Reszta ode mnie ucieka niestety- skwitował Prokop.