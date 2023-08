W poniedziałek w sopockiej Operze Leśnej odbył się pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2023. Na scenie wystąpili m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Margaret, czy Sara James.

Koncert poprowadziło aż sześć prowadzących m.in. Paulina Krupińska, Julia Wieniawa, Małgorzata Rozenek, czy Gabi Drzewiecka. Niestety impreza nie wszystkim przypadła do gustu. Już od pierwszych występów internauci ruszyli do komentowania tego, co działo się na scenie.

Internauci o festiwalu w Sopocie: Ja wyłączyłam, tego nie da się oglądać

Na oficjalnych profilach TVN w mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Jedni krytykowali prowadzące show, inni narzekali na nagłośnienie i występy gwiazd.

Koncert tragedia; (...) Co się stało z naszymi "artystami", czy oni zawsze nie potrafili śpiewać? Po co piosenkarz śpiewa piosenki innego? Może i byłoby to fajne gdyby zaśpiewali to dobrze? Kto za to odpowiada? (...); Festiwal kiczu i żenady; Sorry, ale nie da się oglądać (...) - pisali.

Tak się zastanawiam czy nie ma w TVN ambitniejszych osób do prowadzenia festiwalu niż Pani Wieniawa i Rozenek; Ja wyłączyłam, tego nie da się oglądać; Teraz będziemy otwierać lodówkę i będzie wyskakiwać Wieniawa; Prowadzące sztywne jak struny. Widać brak warsztatu dziennikarskiego, A po co tam ta Rozenek? - pytali internauci.

Komentowano także nie do końca dobre nagłośnienie.

Boże, ludzie, kto jest dźwiękowcem?Jak dla mnie porażka realizacyjna i ogólnie nigdy nie myślałem, że to powiem, ale TVN po tych przetasowaniach kadrowych schodzi na psy... A na widowni połowa pracowników stacji siedzi ... Przynajmniej tego mogła realizacja nie kadrować (...); Prowadzące eleganckie, ale nagłośnienie masakra - czytamy w komentarzach.