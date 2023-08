Podczas drugiego dnia Top of The Top Sopot Festival 2023 odbył się konkurs, w którym artyści walczyli o statuetkę Bursztynowego Słowika. Lauratem tej nagrody został zespół Kwiat Jabłoni. Mało, kto wie, że to dzieci popularnego piosenkarza.

Zespół Kwiat Jabłoni wykonał w Operze Leśnej piosenkę "Od nowa". To właśnie ten utwór sprawił, że młodzi artyści otrzymali statuetkę Bursztynowego Słowika. Kasia i Jacek odbierając nagrodę, powiedzieli, że jeszcze niedawno była dla nich jedynie marzeniem. Stworzony przez nich zespół rozpoczął swoją działalność w marcu 2018 roku. Nazwa nawiązuje do tytułu piosenki zespołu Trash Budda, która opowiada o marce napoju wyskokowego, czyli tzw. jabola. Zespół zyskał rozgłos, gdy nagrał piosenkę "Dziś późno pójdę spać". Piosenka ma ponad 45 mln wyświetleń na YouTubie. W październiku 2018 r. grupa wydała kolejny singiel pt. "Niemożliwe". Folkowe brzmienia przypadły do gustu polskim słuchaczom, którzy z przyjemnością sięgali po debiutancki krążek zespołu. W ciągu pierwszego tygodnia płyta "Niemożliwe" uplasowała się na 7. pozycji list sprzedaży OLiS. Za ten debiut Sienkiewiczowie odebrali także podwójną platynę. Twórcy bardzo długo ukrywali, że talent mają niejako w genach. Dopiero po pewnym czasie przyznali się, że ich ojcem jest Kuba Sienkiewicz, który jest liderem zespołu Elektryczne Gitary. - My się nie nastawialiśmy, że będziemy mieć miliony wyświetleń, a co dopiero 14. Zaczęliśmy grać, co uważamy, że lubimy grać.Uznaliśmy, że musimy zrobić teledysk, żeby mieć cokolwiek w portfolio, żeby móc się pokazać - mówił Jacek w 2020 roku. Członkowie zespołu Kwiat Jabłoni o Kubie Sienkiewiczu: Raczej nie daje nam wskazówek W rozmowie z Onetem przyznali, że ojciec nie daje im wskazówek a oni są "odrębnym bytem". - Raczej nie daje nam wskazówek. Słucha gotowego materiału i wtedy mówi, czy mu się podoba. Tata bardzo nam pomaga od strony technicznej. Doradzał nam, jakie kontrakty powinniśmy podpisywać, a jakich unikać. Niedawno z Kasią kupował mikrofon, którego sam używa na scenie. Jest dla nas wielkim wsparciem, ale muzycznie - jesteśmy osobnym bytem - mówili. Kwiat Jabłoni nie występuje też na wszystkich imprezach. - Udział w tego typu wydarzeniach oraz promowanie siebie za pośrednictwem Telewizji Polskiej przestały być dla nas apolityczne -napisali w oświadczeniu w 2020 przed festiwalem w Opolu. Do tej pory Kwiat Jabłoni wydał dwie płyty studyjne. Singiel "Od Nowa" promuje trzeci album pt. "Pokaz Slajdów", który ma ukazać się 13 października 2023 r.