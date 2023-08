O Joannie Opozdzie stało się głośno za sprawą małżeństwa i rozstania z Antkiem Królikowskim. Celebrytka została samotną mamą i co jakiś czas publicznie mówi o tym, że nie dostaje od aktora alimentów na dziecko.

By podreperować swój budżet celebrytka podejmuje różne współprace. Ta najnowsza, choć dopiero została ogłoszona, już wzbudza konsternację. Wszystko za sprawą ceny promowanych na Instagramie usług.

Okazuje się, że Joanna rozpoczęła współpracę z biurem podróży. Promuje ono wyjazd na Bali w towarzystwie Opozdy. Wśród atrakcji zaplanowano m.in. wizytę w małpim lesie, zwiedzanie tarasów ryżowych czy przejażdżkę pod wodospad Sekumpu.

Ile trzeba zapłacić na wyjazd na Bali z Joanną Opozdą?

Odkryj niesamowite Bali razem ze mną. Podróże pozwalają odkryć nowe miejsca, poznać odmienne kultury, uczą nas nowych doświadczeń, a wspomnienia z wypraw pozostają razem z nami na całe życie! Bali to cudowna wyspa, która kryje w sobie dziką egzotyczną naturę, przepiękną plażę i wspaniałych ludzi - zachęca Joanna.

Wyjazd ma trwać 10 dni i odbyć się w drugiej połowie listopada. Za tę eskapadę organizatorzy życzą sobie ponad 7 tys. złotych. Cena nie uwzględnia jednak biletów lotniczych. Portal Shownews ustalił, że lot w tym okresie to koszt ok. 6 tys. złotych. Do tego dochodzi także cena wycieczek fakultatywnych.

Jak myślicie będą chętni na taką wyprawę z Joanną Opozdą?