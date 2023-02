W sobotę wieczorem media obiegły doniesienia o zatrzymaniu Antka Królikowskiego przez policję. Aktor miał być pod wpływem substancji odurzających.

Królikowski po kilku godzinach spędzonych na komendzie wrócił do domu i wydał oświadczenie w sprawie. Opozda do tej pory opublikowała jedynie post z fragmentem filmu “Joker”, który jej fani uznali za komentarz do całej sprawy.

Teraz celebrytka zamieściła kolejny post. Zilustrowała go fotografią z sesji a jako tło muzyczne wybrała piosenkę Taylor Swift, pt. "Karma", w którym gwiazda rozlicza się z byłym chłopakiem, zachwycając się jednocześnie działaniem tytułowej karmy.

Opowiadasz bzdury, tak dla zabawy. Uzależniony od zdrady. Boisz się spojrzeć w dół, bo jeśli się ośmielisz, to zobaczysz blask wszystkich, których spaliłeś, żeby się tam dostać (...) Karma jest moim chłopakiem, karma jest bogiem, karma jest jak bryza we włosach podczas weekendu, karma to odprężająca myśl. Zazdrościsz, że nie dla ciebie? - to słowa, które padają w piosence.

Internauci także dali upust swoim emocjom.

Karma is a b*tch; Piosenka pasuje do okoliczności; Oby to był początek. A Tobie i synkowi wszystkiego najwspanialszego; Prawidłowo. Smacznej kawusi... karma udusi; Asiu, masz wielkie szczęście. Nie musiałaś robić nic, aby Twój eks zapłacił za upokorzenia, jakich doznałaś. On sam kopie pod sobą, nawet nie dołki, tylko jeden wielki dół - pisali.