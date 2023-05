Joanna Opozda wyjechała na urlop do Turcji. Aktorka nie jest tam sama, zabrała ze sobą syna Vincenta.

Z racji tego, że aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, nie mogło w nich zabraknąć zdjęć z wyjazdu.

Joanna uwieczniła hotelowy pokój, w którym mieszka i atrakcje jakie oferuje hotel.

To miejsce jest naprawdę wspaniałe, zwłaszcza dla dzieciaków. Vincent jest przeszczęśliwy, a skoro on jest to ja tym bardziej - napisała Opozda.

Nie zabrakło także zdjęć nad brzegiem morza. Na tę okazję Joanna wybrała seksowne bikini i sfotografowała się stojąc tyłem do obiektywu. Fani mogli dzięki tej pozie zobaczyć jej długie nogi, ale też pośladki.

Fani nie kryli zachwytu.

"Piękna, mądra i ta figura...", "(...) w języku osób inteligentnych brak słów by opisać to... piękno!", "Ogień nie kobieta", "Szczęka opada...", "Przepiękna" - pisali.