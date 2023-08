Reklama

Radosną nowinę o tym, że Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży za jej przyzwoleniem poinformowali na antenie TVP2 jej znajomi z programu.

Rodzina "Pytania na śniadanie" się powiększy. Co mam na myśli? Małgorzata Tomaszewska po raz drugi zostanie mamą! - powiedział podczas prowadzenia programu "Pytanie na śniadanie" Olek Sikora, który współprowadzi program z Tomaszewską i przyjaźni się z nią prywatnie.

Małgorzata w rozmowie z dziennik.pl przyznała, że ta jesień będzie dla niej wyjątkową porą roku.

- Wyjątkowa zdecydowanie. Nie mogę powiedzieć, że najpiękniejsza, raczej jedna z dwóch najpiękniejszych, bo kiedy spodziewałam się pierwszego dziecka - synka, to była najpiękniejsza pora roku dla mnie. Teraz to będzie druga piękna pora roku dla mnie, bo rodzina to najważniejsze, co może być - wyznała.

Małgorzata zdradziła też, czy ciąża była planowana.

- U mnie zawsze wszystko jest zaplanowane, więc to też było zaplanowane. Nie było to zaskoczenie, ale muszę przyznać, że te starania nie trwały długo, więc to było podwójne szczęście - powiedziała.

Małgorzata Tomaszewska o drugiej ciąży: Pierwsze trzy miesiące były trudne

Nie ukrywa, że wszelkie objawy porównuje do tych, które miała w pierwszej ciąży.

- Jest zupełnie inaczej. W pierwszej ciąży przez cały czas czułam się świetnie. Tu pierwsze trzy miesiące były trudne - mdłości, senność. Teraz jest mi nieco łatwiej, wychodzę do ludzi. Zobaczymy, jak będzie dalej - opowiadała.

Małgorzata Tomaszewska o macierzyństwie: Uważam siebie za dobrą mamę

Czy do wychowania drugiego dziecka podejdzie inaczej, niż do wychowania swojego pierwszego syna, czyli Enzo?

- Ja chyba stresu jako mama nigdy nie miałam, oddawałam siebie całą, uważam siebie za dobrą mamę, choć jak wiadomo żadna mama nie uniknie błędów. Uważam, że dałam synkowi wszystko, co mogłam i byłam najlepszą mamą, jaką mogłam być. Myślę, że taką będę dla drugiego dziecka - zapowiedziała Małgosia.

Czy Małgorzata Tomaszewska marzy o córce?

Tomaszewska odpowiedziała także na pytanie, czy chciałaby mieć syna, czy córkę.

- Marzy mi się dziewczynka, ale jak wiadomo najważniejsze jest to żeby dziecko było zdrowe. Chciałabym mieć parkę - wyznała.

- Mam nadzieję być w pracy do końca i bardzo szybko wrócić. "Pytanie na śniadanie" to jest wymagający format, ale nie na tyle żebym w zaawansowanej ciąży nie mogła go prowadzić i szybko wrócić po porodzie. Jest wielu prowadzących, którzy w razie czego mnie zastąpią - mówiła.

Jak syn Małgorzaty Tomaszewskiej reaguje na to, że będzie miał rodzeństwo?

Prezenterka "Pytania na śniadanie" przyznała, że jej syn obecnie nieco gorzej znosi informację o tym, że mama urodzi drugie dziecko.

- Na początku bardzo dobrze zareagował. Natomiast mieliśmy niedawno taką rozmowę i poszło trochę gorzej. Zobaczymy. Na pewno obawia się czegoś nowego. On nie do końca wie, co to będzie. Na samym początku nie mógł się doczekać, teraz im dalej, im mój brzuch jest większy, w jego głowie jawi się znak zapytania. Mam wielką nadzieję, że jak już będzie wszyscy razem, to będzie dobrze - mówi.

Jak na wieść o tym, że Tomaszewska będzie mamą po raz drugi zareagował jej telewizyjny partner, czyli Olek Sikora a czego boi się jeśli chodzi o dzieci jej ojciec - Jan Tomaszewski? Zobaczcie nasze WIDEO.