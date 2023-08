Reklama

Izabela Janachowska na początku sierpnia na swoim Instagramie poinformowała, że trafiła do szpitala. Miało to miejsce tuż po prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Okazało się, że był to "stan zagrażający życiu".

W opublikowanym wpisie Janachowska poinformowała, że została przyjęta na Oddział Neurologii, jednocześnie zapewniając, iż cała sytuacja szczęśliwie jest już opanowana.

Niektórzy skrytykowali ją za publikację. Ce;ebrytka odnosząc się do tych komentarzy stwierdziła, że zdjęcie opublikowała na Instagramie tuż przed wypisem ze szpitala. Dodała, że jak na razie nie wiadomo, czy zastosowane w jej przypadku leczenie okaże się wystarczające.

Za trzy miesiące okaże się, czy ustalony plan leczenia będzie wystarczający, czy jednak konieczna będzie operacja. Staram się być dobrej myśli - napisała.

Iza zdążyła już wrócić do zawodowych obowiązków. Pojawiła się m.in. na festiwalu w Mrągowie. O tym, co się stało i dlaczego trafiła do szpitala opowiedziała jednak dopiero teraz. W czwartkowy wieczór zorganizowała na swoim Instagramie sesję live. Towarzyszył jej mąż. Podczas transmisji Janachowska opowiedziała o niepokojących objawach, jakie u siebie zauważyła. Okazuje się, że doskwierał jej silny ból głowy. Miała także problemy z pamięcią i mową.

Janachowska o swoim zdrowiu: Nic nie pomagało, nawet tabletki

Wszystko zaczęło się od bólu głowy. (...) Tego bólu nie byłam w stanie niczym zminimalizować. Nic nie pomagało, nawet tabletki. (...) Poza tym pojawiały mi się czarne kropki przed oczami, tzw. mroczki. (...) Jakiś czas temu zaczęłam mieć problemy z pamięcią i mową. Myliłam słowa. Mówiłam inne słowa, niż chciałam. Nie potrafiłam nazwać przedmiotów nazwami własnymi - wspominała podczas transmisji - mówiła.

Mimo tego, że mąż namawiał ją, by zdradziła, z powodu jakiej choroby była diagnozowana, Iza nie chciała tego zrobić.

O swojej chorobie opowiadam ja - powiedziała stanowczo.

Internauci dociekali, czy Izabela miała udar.

Mój stan był kontrolowany przez parę dni. Zostało wdrożone leczenie, które zapobiegało, powiedzmy sobie, udarowi. W tej chwili mam dobrane leki. Przede mną kontrole i kolejne badania - wyjaśniła. I dodała, że jeśli leczenie nie przyniesie oczekiwanych skutków, czeka ją zabieg.