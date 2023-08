Izabela Janachowska wraz z zespołem ekspertów ponownie wyrusza na pomoc bohaterom, którzy napotykają różne przeszkody w przygotowaniach tego długo wyczekiwanego dnia. W nowej formule programu poznamy życiowe historie par, które zdecydowały się na to, by stanąć na ślubnym kobiercu. Dowiemy się, co połączyło zakochanych, z jakimi problemami musieli się mierzyć oraz jak pragną świętować ten wyjątkowy moment. Iza zajmie się nie tylko przygotowaniami uroczystości wspólnie z ekspertami. Zaprosi również gwiazdy, które sprawią, że uczestnicy programu będą wspominać ten dzień z przyspieszonym biciem serca. Dla każdej z par zorganizują wyjątkową niespodziankę, która będzie spełnieniem ich marzeń.

Kogo zobaczymy w nowych odcinkach "Ślubnego pogotowia Izabeli Janachowskiej?"

Ona – kobieta po przejściach, z trójką dzieci z poprzedniego małżeństwa. Dla niego to pierwsza prawdziwa miłość. Razem tworzą pełną, kochająca się rodzinę, wychowując wspólnie pięcioro dzieci. Agnieszka i Marcin po zawarciu związku małżeńskiego w urzędzie, zamarzyli o niezapomnianej uroczystości i weselu, ale poważną przeszkodą okazała się utrata pracy przez Marcina i związane z tym problemy finansowe. Czy marzenia Agnieszki o czerwonym dywanie i idealnie skrojonej sukni ślubnej zostaną spełnione? Z jakimi trudnościami będą musiały zmierzyć się Izabela Janachowska wraz z dekoratorką Izabelą Kurdyłą? I jaką niespodziankę przygotowała dla nich prowadząca program? Przekonamy się już 3 września w Polsacie!

Producentem programu jest Golden Media Polska. Nowy sezon serialu liczy 8 odcinków.

Nowe odcinki programu „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” w niedzielę od 3 września o godzinie 17:40 w Polsacie.