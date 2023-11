Karolina Pajączkowska odeszła z TVP Info i poinformowała, że nie przedłuży wygasającego w listopadzie kontraktu ze stacją. Zapowiedziała, że zajmie się swoim własnym programem, który będzie nosił nazwą "Pajączkowska Show".

Od kilku dni na jej Instagramie można zobaczyć relacje z przygotowań do startu tego projektu. Prezenterka pochwaliła się m.in. wizerunkową sesją zdjęciową.

"Młoda dziewczyna przyjeżdża do wielkiego miasta wierząc, że może osiągnąć sukces. Każdego dnia daje z siebie wszystko, ale okazuje się, że to mało. Nigdy nie przebije medialnego sufitu, nikt nigdy jej nie doceni. Dlatego postanawia napisać własną historię" – mówiła na jednym z nagrań zapowiadających program.

Z jakimi problemami zdrowotnymi zmaga się Karolina Pajączkowska?

W środę na jej InstaStory pojawiła się relacja, w której Karolina wyznała, że zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi, które do tej pory nigdy jej nie dolegały.

Dzień dobry, ja dzisiaj ze spotkania na spotkanie. W ogóle końcówka tego tygodnia to są same bardzo ważne rzeczy. Związane m.in. z moim programem. Ale też jutro mam notariusza, a w piątek prawnika. I słuchajcie, od dwóch dni, pierwszy raz w życiu, zmagam się z migreną. I ona jest tak potężna, że od 36 godzin cały czas mnie boli głowa. Nie mogę nawet tą głową ruszać. Czuję taki ogromny ucisk… Z przodu, z tyłu, w oczach - słyszymy.

Potem dodała, że oprócz głowy, boli ją także kręgosłup.

O co apeluje do fanów Karolina Pajączkowska?

Przy okazji Pajączowska poprosiła o pomoc.

Mam pytanie do was. Czy możecie coś poradzić? Wiecie, skąd się to nagle wzięło? Nie wiem… Mam jakieś straszne myśli w głowie. Więc jak macie jakieś rady w głowie, odnośnie migreny, to będę bardzo wdzięczna, żebyście mi napisali, co mogę zrobić. Po prostu muszę być jutro i pojutrze na chodzie. Już nie chcę tak cierpieć! Proszę o pomoc - pytała.