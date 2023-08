Joanna Krupa kilka miesięcy temu potwierdziła, że rozstała się ze swoim mężem Douglasem Nunes. To on złożył pozew rozwodowy w sądzie w Los Angeles.

Jako powód rozstania już prawie były mąż Joanna podał "różnice nie do pogodzenia". W pozwie znalazł się także wniosek o wspólną opiekę nad ich trzyletnią córką, Ashą-Leigh.

Niedawno Joanna i Dogules wspólnie spędzili wakacje we Włoszech. Mimo, że zaczęły krążyć kolejne plotki o tym, że para być może znowu jest razem, Joanna rozwiała te spekulacje. Wyjaśniła, że wspólny wyjazd został zorganizowany ze względu na małą Ashę.

Joanna Krupa o związkach: Zawsze leciałam na miłość, na dobroć

W rozmowie z Plejadą celebrytka i jurorka programu "Top Model" powiedziała, jakiego mężczyzny obecnie szuka. Wyśmiała teorię według której ma się wiązać jedynie z majętnymi mężczyznami.

Śmieszy mnie to, że w mediach piszą, że ja lecę na kasę i że każdy mój mąż ma mnóstwo pieniędzy. To nie jest tak. Po pierwsze ja sama na siebie zarabiam, sama za siebie płacę za wszystko i to mnie śmieszy, jak ktoś nie zna sytuacji - powiedziała.

Ale teraz właśnie szukam kogoś, kto będzie mnie traktował jak królewnę i będzie na mnie wydawał, jakby jutro już nie istniało. Nigdy nie leciałam na kasę. Zawsze leciałam na miłość, na dobroć. Mam teraz coś takiego, że chcę być traktowana jak princess [księżniczka - ang.] i to, co pisali w mediach, że mam takich facetów, to teraz takiego szukam - dodała.