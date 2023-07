W ostatnich dniach Joanna Krupa relacjonuje na Instagramie wakacje. Letni czas modelka spędza z córką we Włoszech. Asia i Asha cieszą się słońcem i pięknymi widokami. Co ciekawe, na jednym z nagrań pokazanych przez gwiazdę, widać, że towarzyszy im ojciec dziewczynki - Douglas Nunes. Obserwatorzy modelki od razu zwrócili na to uwagę i zaczęli dopytywać w komentarzach, co właściwie dzieje się w związku tych dwojga, skoro po tym jak w marcu ogłosili rozstanie i zapowiedzieli rozwód, teraz wyjechali razem na wakacje.

Jedna z fanek Asi, która zabrała głos w tej dyskusji, napisała, że to zapewne wyjazd zorganizowany w myślą o dziecku. Para informowała wcześniej, że dołoży wszelkich starań, aby małej Ashy jak najmniej dały się we znaki skutki rozstania rodziców. Joanna odpowiedziała na komentarz fanki i potwierdziła jej domysły.

"Tak, to wspólne wakacje tylko dla córki", napisała Joanna Krupa. Fani wyrazili uznanie dla takiej postawy, ale pisali także, że jest im bardzo przykro z powodu niepowodzeń, które spotykają modelkę w relacjach z mężczyznami. Mimo wszystko życzyli także rodzinie udanych wakacji.