Joanna Krupa i Douglas Nunes byli małżeństwem od 2018 roku. Pod koniec marca 2023 prowadząca program "Top Model" wydała oświadczenie, że wraz z ojcem jej córki podjęli decyzję o separacji.

Teraz para wybrała się razem z Douglasem i Ashą do Włoch. Nunes zamieścił na Instagramie nagranie z urlopu, a w sieci od razu pojawiły się spekulacje, że rozstania jednak nie będzie.

W rozmowie z Pudelkiem Joanna powiedziała, że wraz z mężem starają się pozostać w przyjacielskich stosunkach dla dobra ich córki.

Sytuacja, jaka jest między nami, się nie zmieniła. (...) Z moim byłym mężem jesteśmy przyjaciółmi - powiedziała. Dodała, że obydwoje bardzo dużo robią dla małej Ashy.

Joanna Krupa o wspólnych wakacjach z mężem: Zawsze jeździliśmy razem

Pracujemy nad tym, żeby być przyjaciółmi dla niej, żeby ona nie poczuła, że nagle mama z tatą nie rozmawiają. (...) Zawsze jeździliśmy na wakacje razem i jako rodzice, którzy kochają ją ponad wszystko, tak naprawdę wszystko się dla niej robi - wyznała.

Joanna przyznała, że chce uniknąć tego, że rozwód rodziców wpłynie na rozwój dziecka.

Ona jest taka kochana, słodka, szczęśliwa i (...) jak ja bym to jakoś jej zepsuła, to ja bym miała wyrzuty do końca życia. Sama może mam trudne momenty przez to, ale dla niej bym zrobiła wszystko- powiedziała.