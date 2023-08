Krystian Wieczorek grał w takich produkcjach jak "Dom nad rozlewiskiem", "Czas honoru", czy "Komisarz Alex". Obecnie aktor gra w serialu "M jak miłość".

Prywatnie Wieczorek związany jest z młodszą od niego o 17 lat Marią Szafirską. Para poznała się, gdy ta studiowała w szkole filmowej w Łodzi. Pobrali się w 2016 roku na Podlasiu. Dwa lata później urodziła się ich córka Aniela.

Obydwoje często bywają na tzw. ściance, ale rzadko dzielą się swoim prywatnym życiem.

Gdzie Krystian Wieczorek i jego żona spędzają tegoroczne wakacje?

Teraz zrobili wyjątek i na Instagramie aktora opublikowali zdjęcie z wakacji. Krystian i Maria wybrali się do Włoch a dokładnie do Toskanii. Na zdjęciu, które trafiło do sieci przytuleni pozują na tle zachodzącego słońca.

Skutery i brutalne disco... - brzmi treść podpisu pod fotografią.

Do podpisu dołączony został hasztag "moja piękna żona".