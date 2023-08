Katarzyna Warnke jest jedną z tych znanych kobiet, które nie godzą się na bezrefleksyjne funkcjonowanie w rzeczywistości zdominowanej przez mężczyzn, a szczególnie przez mężczyzn reprezentujących Kościół. Aktorka wielokrotnie już mówiła publicznie, że nie godzi się zmaskulinizowany porządek świata i bliska jej sercu jest chęć zmiany tego stanu rzeczy. Właściwie za każdym razem, gdy miały miejsce ważne wydarzenia inicjowane przez organizacje kobiece, Kasia Warne wyrażała solidarność z nimi lub bezpośredni brała w nich udział.

Reklama

Dziś na profilu aktorki na Instagramie pojawiło się wymowne InstaStories nawiązujące do omawianej tematyki. Kasia Warnke udostępniła post opublikowany wcześniej na na koncie organizacji Dziewuchy Dziewuchom. Ukazał się w on cyklu pod budzącą jednoznaczne skojarzenia nazwą #słowonaniedzielę, a jego tytuł to "Nauki Kościoła katolickiego są toksyczne". W 8 punktach zostają w nim wskazane największe grzechy organizacji wyznaniowej.

Reklama

Czy Wy też krytycznie oceniacie działania Kościoła?