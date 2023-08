Reklama

Kiedy książę i księżna Sussexu w 2020 roku zdecydowali się zrezygnować z tytułów, aby rozpocząć życie na własną rękę, pojawiły się obawy, że ich popularność może zagrozić pozycji brytyjskiej rodziny królewskiej. Zaraz po przeprowadzce do Kalifornii para odniosła wiele sukcesów. Jednym z nich był głośny wywiad udzielony Oprah Winfrey, a później także podpisanie kontraktu z Netflixem oraz początek przygody z własnymi podcastami.

W 2021 roku Harry i Meghan znaleźli się na liście najbardziej wpływowych osób według magazynu "Time". Wówczas wydawało się, że ich decyzja o uniezależnieniu się przyniosła im same korzyści. Jednak sytuacja zaczęła się komplikować, gdy książę Harry zaczął publicznie porównywać swój czas na brytyjskim dworze do filmu "Truman Show", a w autobiografii zatytułowanej "Ten drugi", zaatakował rodzinę królewską, oskarżając ją o wyzysk, agresję i rasizm. W wyniku tego popularność małżeństwa znacznie spadła.

Spadająca popularność Harry'ego i Meghan

W tym roku notowania pary nadal spadają. Ostatnio platforma Spotify zakończyła współpracę z Sussexami, a Netflix zawiesił ich dalsze projekty, tłumacząc to trwającym strajkiem scenarzystów i aktorów. Wzrastające kryzysy i rosnące antyrojalistyczne nastroje, nie tylko w Wielkiej Brytanii, powodują, że coraz więcej osób jest zmęczonych losami rodziny królewskiej. To wszystko może być powodem, dla którego para zdecydowała się na prawie trzymiesięczną przerwę od publicznych wystąpień.

Kryzys w małżeństwie Harry'ego i Meghan?

W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo plotek o rzekomym kryzysie w małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Według nich, para ma odmienne plany na przyszłość, które doprowadziły do konfliktu. Meghan marzy o powrocie do aktorstwa i zdobyciu kariery w Hollywood, podczas gdy Harry woli unikać blasku jupiterów.

Według medialnych doniesień Meghan Markle miała obsesyjne pragnienie kontroli mediów, co przyczyniło się do utraty większości ich przyjaciół z branży medialnej, których udało im się pozyskać w ciągu ostatnich lat. Nawet George Clooney, który jeszcze niedawno często odwiedzał ich rezydencje i wyrażał podziw dla nich w wywiadach, ostatnio się od nich odwrócił.

Wspólna inicjatywa Harry'ego i Meghan

Na początku sierpnia Meghan i Harry ogłosili nową wspólną inicjatywę. 'The Responsible Technology Youth Power Fund” to grant, który ma wspierać młode talenty pracujące nad budowaniem bezpieczniejszej przyszłości w dziedzinie technologii. Po prawie trzech miesiącach przerwy po raz pierwszy wystąpili razem. Ostatni raz miało to miejsce 16 maja, gdy uczestniczyli w ceremonii wręczenia nagród "Women of Vision przez Ms Foundation” w Nowym Jorku.

Teraz para opublikowała na stronie fundacji "Archewell" wideo, w którym dzwonią do 26 nagrodzonych wynalazców, twórców i wizjonerów. Podczas rozmów, Harry i Meghan dziękują im za ich wkład w kreowanie lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Film został nakręcony w ogrodzie ich posiadłości w Montecito, której wartość szacowana jest na 62 miliony złotych.