Reklama

Niedawno byli członkowie rodziny królewskiej postanowili udowodnić sceptykom, że w ich związku wszystko gra i jest w jak najlepszym porządku. Opublikowali w sieci wspólny filmik prezentujący, jak dobrze się mają razem. Jednak to nie odwróciło uwagi od kolejnych medialnych doniesień, które sugerowały, że para nie może porozumieć się w kwestii wychowania dzieci.

Meghan Markle i książę Harry spierają się o wychowanie dzieci?

Reklama

Portal The Sun doniósł, że w czasie, gdy książę Harry pracuje nad kolejnymi solowymi projektami i martwi się o bezpieczeństwo swoich dzieci, Meghan chce wrócić do życia publicznego – z czteroletnim Archiem i dwuletnią Lilibet u boku. Ekspert, na którego powołuje się The Sun, powiedział, że para ma różne pomysły na temat wychowywania swoich dzieci. Dodał także, że na księcia bardzo wpłynęło dorastanie w świetle reflektorów, dlatego teraz stara się chronić swoje dzieci i wychowywać je z dala od blasku jupiterów.

Reklama

Co na to Meghan? Jako znana aktorka przyzwyczaiła się do tego, że jej poczynania są szeroko komentowane w mediach, a paparazzi śledzą każdy jej ruch. Mimo to Markle chce wychowywać swoje dzieci "otwarcie".

Kryzys w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry’ego?

Dzieci pary: Archie i Lilibet rzadko są widywane poza rodzinną rezydencją w Montecito.Podczas gdy 38-letni Harry ma wręcz obsesję na punkcie bezpieczeństwa i prywatności, Meghan nie chce dzieci ukrywać. Czy to oznacza kolejne zgrzyty w małżeństwie pary?

Książę Harry chce odciąć się od przeszłości

Źródło The Sun powiedziało o Harrym: Istnieje różnica w tym, jak dorastali. Harry boi się o własne dzieci przez to, co sam przeszedł.

Harry twierdził, że zabrał rodzinę do Stanów Zjednoczonych, aby "przerwać cykl bólu". Ponadto obawiał się, że historia się powtórzy, twierdząc, że Meghan może skończyć jak jego matka, księżna Diana , która zginęła w wypadku samochodowym w 1997 roku. Warto zaznaczyć, że różne opinie na temat wychowywania dzieci są naturalne, a Archie i Lilibet mogą jeszcze na tym skorzystać, ciesząc się i spędzając czas w Kalifornii z mamą i tatą.