Prowadzenie podcastu od dłuższego czasu było na liście moich zawodowych wyzwań. Zdecydowanie bardziej lubię pytać, niż być pytaną, a jeśli dodatkowo mogę w ten sposób przybliżyć słuchaczom największe osobowości ze świata sportu i show-biznesu, to jest to dla mnie wymarzone zadanie. Już po pierwszych przeprowadzonych rozmowach wiem, że będzie to wyjątkowe doświadczenie - mówi o swojej nowej roli Izabella Krzan.

Gościem pierwszego odcinka drugiego sezonu podcastu "Bądźmy Razem TVP" będzie Anita Włodarczyk - polska młociarka, trzykrotna mistrzyni olimpijska, czterokrotna mistrzyni świata oraz kilkukrotna rekordzistka świata, Europy oraz Polski. W kolejnych rozmowach usłyszymy m.in.: Agnieszkę Kaczorowską-Pela, Rafała Maślaka, Lenę Moonlight, Kubę Przygońskiego i Nataszę Urbańską. W odróżnieniu do poprzedniej edycji, w najnowszej Aleksander Sikora oraz Izabella Krzan będą prowadzili rozmowy z gośćmi jeden na jeden.

Za pomysł i realizację podcastu odpowiadają Zespół Marketingu Online w Biurze Programowym oraz Agencja Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP. Sponsorem nowej odsłony rozmów jest Orlen. Nowe odcinki podcastu Bądźmy Razem TVP dostępne będą w każdą środę o godzinie 11:11 w największych serwisach streamingowych, m.in.: YouTube, Spotify i na TVP.PL.