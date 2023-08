Jak wynika z informacji portalu wirtualnemedia.pl jesienią nie zobaczymy jednego z kultowych programów TVP.

Reklama

Chodzi o "Magazyn Ekspresu Reporterów". Program znika z anteny po 24 latach emisji.

Format zadebiutował w TVP2 w 1999 r. i był emitowany we wtorkowe wieczory. Od 2019 r. władze stacji przeniosły program do TVP1, a w marcu 2023 r. do TVP3. Widzowie ostatnie odcinki magazynu zobaczyli pod koniec maja.

Reklama

"Magazyn Ekspresu Reporterów" nie jest planowany w jesiennej ramówce TVP3 - brzmi komunikat prasowy TVP przekazany portalowi.

Pracownicy "Magazynu Ekspresu Reporterów": Teraz już wiemy, że nic z tego

Jak podają wirtualnemedia.pl pracownicy formatu do samego końca nie wiedzieli, co będzie się działo z "Magazynem".

Teraz już wiemy, że nic z tego, a nasze obawy nie były bezpodstawne, czekamy więc na oficjalne wiadomości od szefostwa - stwierdził jeden z pracowników.

Powodem zdjęcia programu miała być coraz niższa oglądalność. W sezonie 2022/2023 (dane dla okresu od 6 września 2022 r. do 7 lutego 2023 r.) program gromadził średnio 526 tys. widzów. To o 17 tys. osób mniej niż rok wcześniej. Jeszcze cztery lata wcześniej, gdy format był nadawany w TVP2, przyciągał przed ekrany 1,5 mln widzów. Ostatnio program prowadzili Mirosław Rogalski i Urszula Rogala, jednak z "Magazynem Ekspresu Reporterów" najbardziej związany był Michał Olszański, który pojawiał się w nim przez 21 lat (od 1999 r. do 2020 r.)

To nie jedyna zmiana. Kilka miesięcy wcześniej poinformowano, że z anteny znika "Magazyn 997", który prowadził Dariusz Bohatkiewicz.

Dziękuję za te wspaniałe pięć lat – współpracownikom, ekspertom, którzy do nas przyjeżdżali, a także policjantom i prokuratorom. To były nowe, ważne doświadczenia. Najważniejsze jest to, że wiele z prezentowanych spraw udało się rozwiązać, a sprawcy zbrodni, którzy liczyli na bezkarność, trafili tam, gdzie ich miejsce – czyli za kraty - napisał w sieci Bohatkiewicz.