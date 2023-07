Adrianna Jasiaczek i Michał Tyszka poznali się podczas 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Para zaręczyła się jeszcze przed końcem programu.

Reklama

W lipcową niedzielę powiedzieli sobie sakramentalne "tak". - Jak wychodziłem z kościoła, to miałem takie wytchnienie, że już ten moment nastał i jesteśmy już mężem i żoną - wyznał Michał podczas rozmowy w "Pytaniu na śniadanie".

Reklama

Obydwoje skrupulatnie relacjonowali zarówno przygotowania do ślubu i wesela, jak i samą uroczystość. Teraz w sieci pojawił się w film z ich pierwszego tańca.Para wykonała go do piosenki "You Can Do Magic" (ang. Możesz stworzyć magię) brytyjsko-amerykańskiego zespołu America.

Jak mówili podczas programu "Pytanie na śniadanie" Adrianna chciała, by ćwiczyli pierwszy taniec trzy miesiące przed weselem. Okazało się, że wystarczyły trzy próby.

"Michał to w Adę patrzy jak w obrazek... to faktycznie los szczęścia dla niego", "Luz, niewyuczone i nieliczone kroki jak to u niektórych. Świetna zabawa", "Na luzie, bez sztucznych wygibasów. Pięknie" - pisali pod postem internauci.