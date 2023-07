O tym, że Omenaa Mensah i Rafał Brzoska planują odnowienie przysięgi małżeńskiej, było wiadomo już od jakiegoś czasu. Para informowała o tym podczas wiosennej wizyty w studiu "Dzień dobry TVN". Zdradzili wtedy, że uroczystość odbędzie w bardzo egzotycznym miejscu: Republice Południowej Afryki, a konkretnie na zlokalizowanym na południowym krańcu kontynentu Przylądku Dobrej Nadziei.

Dziś na profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan na Instagramie pojawiła się obszerna - zdjęciowo-filmowa - relacja z uroczystości. Gwiazda TVN wraz z mężem byli gośćmi nowożeńców i towarzyszyli im w tych wyjątkowych chwilach.

"To był najpiękniejszy ślub na jakim byliśmy… Z szacunku do świata, ze zrozumienia różnorodności, wielkiej miłości do sobie nawzajem i innych, powstała ceremonia zapierająca dech w piersiach. Dziękujemy ze mogliśmy być jej częścią. Jak cała Wasza rodzina i wszyscy przyjaciele - Kochamy Was ❤️ na dobre i na złe ❤️ zawsze ❤️", napisała Małgosia pod postem.

Zobaczcie, jak niezwykłą oprawę miała ta uroczystość.

