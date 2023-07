Oboje państwo Lewandowscy zamieścili na swoich profilach dokładnie taki sam post z informacją o tym, że wyjątkowo uczcili pierwszą tak okrągłą rocznicę ślubu. W publikacji znalazły się 3 zdjęcia pary oraz opis "We did it again!" (znowu to zrobiliśmy - przyp. red.).

Jak na zaślubiny przystało, nie zabrakło białej sukni u "panny młodej" - ale tym razem już bez welonu - i eleganckiego letniego garnituru u "pana młodego".

Choć Ania i Robert nie zdradzili więcej szczegółów wydarzenia, z publikacji osób, które uczestniczyły w imprezie - m.in. Pauliny Krupińskiej z mężem, Mariny i Wojtka Szczęsnych czy stylistki Ani Karoliny Gruszeckiej - można się dowiedzieć, że impreza odbyła się we Włoszech i miała wyjątkowo piękną oprawę.

Goście byli zachwyceni, a obserwatorzy pary pośpieszyli z gratulacjami. Ponad 600 tysięcy osób polubiło post, w o którym mowa, a prawie 2500 ludzi go skomentowało.

Dołączamy się do życzeń dla "młodej pary"!