Omenaa Mensah jest dziennikarką i biznesmenką. W 2014 roku zaczęła szefować swojej fundacji, która zajmuje się wsparciem edukacji dzieci z ubogich terenów Afryki. Mensah w 2019 roku poślubiła przedsiębiorcę i prezesa InPostu, Rafała Brzoskę. Oboje bardzo aktywnie angażują się w działania charytatywne. 12 listopada małżonkowie nagrali instagramowy live, w którym opowiedzieli o nowym, wspólnym projekcie.

Mensah i Brzoska o walce z hejtem

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah zapowiedzieli, że w przyszłym roku rozpoczynają kampanię walki hejtem. Ma to być akcja zakrojona na szeroką skalę. Będą współpracować z osobami, które cierpią z powodu hejtu. Mensah podkreśliła, że bardzo zależy im na tym, by pomóc dzieciom i młodzieży, które są ofiarami hejtu. Wiedzą, jakie to może być bolesne, ponieważ prześladowany bywa ich pięcioletni syn.

Koledzy śmieją się z synka Mensah i Brzoski

Koledzy się śmieją, że ma długie włosy. Kręcone włosy po Omence – powiedział Rafał Brzoska. Jego żona podkreśliła, że to niezwykle trudna sytuacja. Mensah dodała też, że sama doświadczała wielokrotnie hejtu.

Ile razy słyszałam na swój temat takie obelgi, że normalna kobieta pewnie przez cztery tygodnie nie wychodziła z domu po czymś takim - dodała. Podkreśliła również, że nigdy nie wiadomo, jakim komentarzem można kogoś zranić, i zaapelowała, aby zastanowić się, zanim skrytykuje się kogoś w sieci.

11 listopada tego roku Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Andrzeja Dudę. Państwowe wyróżnienie zostało im przyznane za zasługi w działalności gospodarczej i społeczno-filantropijnej.