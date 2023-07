Filip Chajzer swoimi wpisami na Instagramie często wzbudza ogromne kontrowersje. Tak było i tym razem. Jego wpis a przede wszystkim zdjęcie, które zamieścił na swoim profilu na Instagramie wywołało oburzenie i zniesmaczenie wśród internautów.

Chajzer pochwalił się "genialnym pomysłem". Prezenter kupił lub otrzymał od kogoś bukiet lilii. Z racji tego, że zabrakło mu wazonu, włożył kwiaty do podświetlanego sedesu. Swój pomysł oczywiście uwiecznił, wrzucił na social media i opatrzył dwuznacznym wpisem.

O jeden wazon w nowym domu za mało... tylko to przyszło mi do głowy... przyznajcie, że siedzi całkiem git! Zapytacie - co w razie W? Odpowiem - dobrze, że to nie róże - napisał na Instagramie.

Internauci do Chajzera: Jedyne osoby, które może to bawić, to boomerzy

Internauci zniesmaczeni tym, co zobaczyli i przeczytali, ruszyli do ataku.

To jest prezent dla kogoś czy od kogoś? Bo w obu przypadkach to tak średnio - napisał jeden z nich.

Nic nie jest bardziej żenujące niż twoje próby bycia śmiesznym. Jedyne osoby, które może to bawić, to boomerzy, od których na siłę się odcinasz, choć do nich należysz - skomentował inny.

Jeszcze trzeba było nas*ać. Żenada, Panie Filipie - czytamy.