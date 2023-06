Filip Chajzer przez kilka ostatnich tygodni nie prowadził programu "Dzień Dobry TVN". Przerwa byłą spowodowana jego problemami zdrowotnymi.

Teraz prezenter wrócił na antenę, ale jak się okazuje, tylko na chwilę. Na instagramowym profilu programu w środę wieczorem pojawiło się zdjęcie Filipa Chajzera i opublikowano krótkie oświadczenie. Wynika z niego, że prezenter znowu zniknie z anteny. Mają zastąpić go "inny prowadzący".

Kochani, nasz program powstaje dla Was i wiemy, że zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie Filipa po jego powrocie na antenę. W najbliższych tygodniach, by mógł w pełni odzyskać siły, podczas dyżurów zastąpią go inni prowadzący. Filip, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia! Czekamy! - napisano.

Internauci zostawili mnóstwo komentarzy, w których życzyli Chajzerowi zdrowia.

Zdrowia Panie Filipie! Wracaj do nas szybko; Dużo zdrówka Filip;Wracaj szybko - pisali.