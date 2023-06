Magazyn "Viva!" zamieścił we wtorek na Instagramie zdjęcie okładki najnowszego numeru. Można na nim zobaczyć Magdę Gessler. Restauratorka, znana m.in. z programu "Kuchenne rewolucje", zgodziła się na dosyć odważną sesję.

Gessler zapozowała w samych szpilkach, nago, okryta jedynie gazetą.

Gdy wszyscy patrzą w tył, ona idzie pewnym krokiem w przód i nie ogląda się na to, co było. Nie rozpacza, nie rozpamiętuje, nie żałuje. Bo nie ma czego! Z ciekawością dziecka kosztuje życie i bezczelnie spełnia swoje najskrytsze fantazje. Magda Gessler opowiada Wiktorowi Krajewskiemu, czy rok, w którym obchodzi swój urodzinowy jubileusz, jest dla niej przełomowym i dlaczego czasami marzy, żeby ktoś zapędził ją do łóżka… - czytamy w poście.

Gessler o przemijaniu: Są osoby, które nie rozumieją mojej nadprzyrodzonej młodości

W rozmowie poruszony został temat wieku celebrytki. Niebawem Gessler kończy 70 lat.

Nie wierzę we wszystkie kwestie tyczące się wieku. Jeżeli jesteś emocjonalnie, fizycznie i intelektualnie aktywny, pozbawiony jesteś wieku.Mój ojciec ma dziś 92 lata, cały czas aktywnie żyje. I gdy na niego patrzę, nie widzę jego lat. Są osoby, które nie rozumieją mojej nadprzyrodzonej młodości - powiedziała Gessler w wywiadzie dla "Vivy".

Gessler o swoim wieku: Swojego życia nie stymuluję na siłę

Bo ja jestem poza wiekiem. Przez całe życie robiłam to, co sobie wymyśliłam. Trenuję swoją głowę, dobre emocje. Bliżej mi jest do młodych ludzi. Wyłoniłam się z energii, która nie jest normalna. Swojego życia nie stymuluję na siłę, bo to, co siedzi w mojej głowie, nie wymaga podkręcania - dodała.

Nie wszystkim internautom okładka przypadła do gustu.

Nogi chyba pożyczone; Ale retusz. To jest to niebanie się przemijania?; Pani Magda jest świetną kobietą, pewną siebie. Po co ten Photoshop? - pisali.