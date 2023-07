Czy karmienie piersią to sytuacja, której kobieta nie powinna pokazywać? Wielu ludzi wciąż tak uważa, ale są też i tacy, dla których to najzwyklejsza - aczkolwiek piękna - rzecz pod słońcem. Lara Gessler zdecydowanie należy do tej drugiej grupy. Właśnie pokazała na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak karmi w łóżku małego Bernarda. Fotografię polubiło ponad 16 tysięcy osób. Zobaczcie, co tak bardzo im się spodobało…

Na fotografii pokazanej przez Larę widać ją z obojgiem dzieci. Śpią razem w łóżku, a Lara karmi synka. Z opisu zdjęcia dowiadujemy się, że rodzina wyjechała obecnie na wakacje. Pokazany kadr został uchwycony w czasie pobytu pod namiotem. "Tent morning! Uwielbiam się tu budzić. Z przewietrzoną głową, łagodnym, miękkim światłem obrysowującym liście drzew. W czwórkę na materacu 160cm, a jednak każdemu starcza miejsca i wszyscy budzą się wypoczęci i jacyś tacy pozytywni. Nie mogę się tym nacieszyć. I tymi maluchami, które zaśmiewają się na swój widok rano jak starzy znajomi, którzy wpadli na siebie po latach. Losie dziękuję!", napisała Lara. Komentujący post szczerze zachwycają się tym, co w nim pokazano. Instagramowicze doceniają naturalność Lary. Piszą, że zdjęcie jest rozczulające i wzruszające. "Cudowny widok, aż serce się raduje w czasach, kiedy pseudogwiazdy trzymają butelkę z mlekiem albo co gorsze jakąś nianię, bo cycki się popsują od karmienia", stwierdził ktoś. Komentarz pod zdjęciem zostawiła też sama Magda Gessler. "MAma❤️❤️❤️🍓🍓🍓🍓", napisała restauratorka. Czy Was też ujmuje ten widok? Marta Jarosz