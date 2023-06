O Elżbiecie Romanowskiej jest ostatnio głośno z powodu jej nowej pracy. Aktorka zastąpiła zwolnioną przez Edwarda Miszczaka Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej program "Nasz nowy dom".

Aktorka często pokazuje na swoim Instagramie nagrania i zdjęcia z planu i zdradza kulisy powstawania polsatowskiego show. W międzyczasie Romanowska zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi. Internauci byli ciekawi, jak układa się życie prywatne aktorki.

Elżbieta Romanowska o swoim partnerze: Kto go ma znać, ten go zna

Elżbieta pokazała w jednym z okienek zdjęcie ze swoim ukochanym i przyznała, że jest zakochana a miłość kwitnie.

Tak, dziękuję! Co do pokazywania partnera - oboje nie mamy takiej potrzeby. Kto go ma znać (bliscy mi ludzie), ten go zna (może kiedyś to się zmieni) - napisała.

Aktorka niedawno skończyła 40 lat a w ramach urodzinowego prezentu wyjechała do Stanów Zjednoczonych.

Kolejne dni w New York City, kolejne miejsca, dzielnice, zachwyty i rozczarowania. Tyle emocji, tyle radości ze spełnionego marzenia. Stopy bolą od przebytych kilometrów, chociaż mamy kartę metra, to jednak eksplorowanie miasta na piechotę jest 100 tys. razy bardziej pociągające. Boli szyja od ciągłego obracania się, bo tyle tu jest do zobaczenia - pisała wówczas.