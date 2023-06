W czwartkowy wieczór na Instagramie programu "Dzień dobry TVN" pojawił się post, w którym produkcja podziękowała aż sześciu prowadzącym. Wśród nich są m.in. Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme, czy Agnieszka Woźniak-Starak.

Serwis Plotek ujawnił treść maila, który otrzymali zwolnieni prowadzący. Można w nim przeczytać, że tego typu formaty po prostu w ten sposób działają i "rozstania" są nierozłączną częścią cyklu.

Taka jest jednak specyfika programu, który tworzymy. Abyśmy mogli iść naprzód, musimy podążać za widzem, zmieniać się, eksperymentować, podejmować niełatwe decyzje - czytamy.

Chcę, byście wiedzieli, że pisanie wiadomości takich jak ta, jest dla mnie bardzo trudne. Mam też świadomość, że nie będzie Wam łatwo czytać tego, co mam do przekazania. Wszystko, co napisałabym o tym, jak duży wkład miała każda z tych osób w tworzenie "DDTVN", byłoby frazesem. Aniu, Gosiu, Małgosiu, Agnieszko, Andrzeju, jestem ogromnie wdzięczna za to, że mogłam spotkać Was na swojej zawodowej drodze, czerpać z Waszego doświadczenia i wiedzy, obserwować profesjonalizm, zaangażowanie i pasję, z jaką każdego dnia podchodziliście do pracy w redakcji. W imieniu całego zespołu chcę Wam za to bardzo, bardzo podziękować! Będziemy pamiętać wszystkie wspólnie spędzone chwile, każdą rozmowę, szalony pomysł, który razem zrealizowaliśmy. Wiem, że "Dzień dobry TVN" było dla Was czymś znacznie więcej niż tylko miejscem pracy, dlatego chcę zapewnić, że już zawsze pozostaniecie rodziną "DDTVN" -brzmi jego treść.