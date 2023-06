Wiemy, że zmiany nie są łatwe, wywołują dużo emocji, które szanujemy - napisano na Instagramie programu "Dzień dobry TVN".

Wśród osób, które pożegnały się z programem są Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak. Pozostający w swojej roli Krzysztof Skórzyński stworzy nowy duet - z Ewą Drzyzgą. W programie będzie można też nadal spotykać się uwielbianym duetem Doroty Wellman i Marcina Prokopa. O pracę na wizji w kolejnym sezonie nie muszą się też martwić Paulina Krupińska i Damian Michałowski.

Agnieszka Woźniak-Starak, choć znika z programu śniadaniowego, pozostaje w stacji. Ma dostać wlasny program i prowadzić ważne wydarzenia. Teraz prezenterka skomentowała decyzję władz stacji.

Zawsze powtarzam, że lubię zmiany, a to sporo w życiu ułatwia. Wszystkich, którzy próbowali się do mnie dzisiaj dodzwonić, bardzo przepraszam, ale to był wyjątkowo intensywny wieczór. I piękny również - napisała na Instagramie.