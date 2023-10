Mateusz Krautwurst zamieścił w sieci wpis, w którym poinformował, że żegna się z radiową Trójką. Piosenkarz nagrał z tej okazji filmik. Padają w nim dosyć mocne słowa. Co powiedział?

MateuszKrautwurst prowadził w radiowej Trójce audycję "Serdeczne dźwięki", w której "zapraszał słuchaczy do wspólnego podążania za dźwiękami, które najczulej poruszają najwrażliwsze struny". Muzyk jest nie tylko wokalistką, ale także producentem muzycznym i songwriterem.

Okazuje się, że w środę - 4 października zakończył współpracę ze stacją, o czym poinformował na swoim Instagramie. W zamieszczonym na nim nagraniu nie tylko informuje o odejściu z Trójki, ale kieruje też kilka słów, do tych, którzy mogę osądzić jego wybór.

Mateusz Krauwurst odchodzi z Trójki

"Serdeczne dźwięki" nie zabrzmią dziś na antenie Trójki, ponieważ zrezygnowałem ze współpracy z radiem. Niektórzy powiedzą, że szkoda, inni, że za późno, a jeszcze inni, że nigdy do tego nie powinno dojść. Dla mnie artyści kreują rzeczywistość, a dziennikarze ją opisują. Wydarzenia sportowe po prostu się dzieją, a telewizja to transmituje- mówi na nagraniu.

Dodaje, że na antenie Trójki znalazł przestrzeń na pokazywanie "bez kompromisów muzy, która go kręci".

Ja na antenie Trójki znalazłem przestrzeń na to, aby pokazywać bez kompromisów muzę, która mnie kręci, tych artystów, których cenię i których chciałem poznać. To czas wspaniały, za to dziękuję i słuchaczom, i współpracownikom- wyjaśnia Krautwurst.

Kilka lat temu z Trójki odeszli m.in. Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Anna Gacek, Agnieszka Obszańska, Hirek Wrona, Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz czy Marcin Kydryński. Powodem było unieważnienie notowania Listy Przebojów Trójki, gdy na pierwszym miejscu znalazła się piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból lepszy jest niż mój". Decyzja wywołała skandal, a fani rozgłośni publicznie zarzucali redakcji "obrzydliwą" cenzurę.