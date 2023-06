Wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca. Z tej okazji w rozmowie z dziennik.pl Ewa Chodakowska powiedziała za co jest wdzięczna swojemu tacie.

- Tacie jestem bardzo wdzięczna za mój charakter, za to, że zawsze mogłam popełniać błędy, które były przez niego wybaczane. Za wspaniały kręgosłup moralny, za prawdziwe wartości, które zostały mi wpojone - mówi trenerka.

Przyznaje, że jest do taty podobna w wielu kwestiach.

Ewa Chodakowska o ojcu: W Grecji poczuł, że wszyscy są otwarci na niego

- Mam charakterek po tacie, potrzebę obcowania z ludźmi, miłość do ludzi. Wiesz, gdy tata wychodzi do marketu, a znajduje się on po drugiej stronie ulicy, to wraca po dwóch godzinach, bo musiał ze wszystkimi porozmawiać - opowiada.

To właśnie tata zaraził ją miłością do Grecji.

- Tata jest bardzo śródziemnomorski, jak wyjechał do Grecji na emigrację do pracy, to tam poczuł, że wszyscy są otwarci na niego, chętni do rozmów, do celebrowania życia. I właśnie taki jest mój tato - mówi Ewa.