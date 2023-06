Monika Richardson ma dwójkę już dorosłych dzieci. Zosia i Tomek to owoce jej drugiego małżeństwa z Jamiem Malcolmem.

Dziennikarka wybrała się ostatnio z córką do salonu fryzjerskiego i zrelacjonowała to w mediach społecznościowych. To zresztą nie jest wyjątek, gdy Richardson chwali się i pokazuje swoje dzieci w sieci. Dumna mama często uwiecznia wspólne chwile oraz sukcesy swoich pociech.

Na krótkim nagraniu, które Monika wrzuciła do sieci tym razem Zosia ma zmieniany kolor włosów.

Do tej pory nosiła jasne, naturalne włosy. Teraz zdecydowała się na o kilka centymetrów krótszą fryzurę oraz pofarbowaną na modny, chłodny blond.

Zośka zachwycona i chyba… jeszcze piękniejsza? No nie wiem, czy to w ogóle możliwe… - napisała pod postem Richardson.

Śliczna córcia po mamusi; Piękna, ma po kim; Fajne te Zośki - pisali internauci.