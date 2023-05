Prezenter "Faktów TVN" niechętnie dzieli się z mediami swoim życiem prywatnym. Wiadomo, że jest ojcem dwóch synów - Kajetana i Karola. Z ich matką i swoją żona rozwiódł się po cichu. Dla środowiska było to ogromnym zaskoczeniem, bo Kajdanowiczowie uchodzili za małżeństwo idealne.

Okazuje się, że była już żona Kajdanowicza jest przyjaciółką Wojewódzkiego. W latach 90. była ona kierowniczką produkcji w TVP i to właśnie tam współpracowała z Wojewódzkim oraz poznała swojego przyszłego męża.

Kajdanowicz o rozstaniu z żoną: Ja bardzo dużo wyjeżdżałem

W podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego dziennikarz opowiedział nieco o tym, dlaczego ten związek się rozpadł.

- Po tych latach (...) to małżeństwo się rozpadło, ale nie dlatego, że ja dużo pracowałem. Oczywiście, że to nie pomagało, bo kiedy dzieci były małe, to ja bardzo dużo wyjeżdżałem, ciągle mnie nie było. Pracowałem w weekendy, w święta. (...) Natomiast bardziej jest to kwestia osobowości. (...) Nie jestem najłatwiejszym człowiekiem - przyznał.

Podkreślił, że nie zamierza mówić nic złego na temat matki swoich dzieci.