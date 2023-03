W poniedziałek na Instagramie Joanny Krupy pojawiło się oświadczenie, w którym potwierdziła, że rozwodzi się z Douglasem Nunesem.

Po prawie pięciu latach związku para postanowiła się rozstać. Pozew złożył Nunes i wskazał w nim, że rozpad nastąpił wskutek "różnic nie do pogodzenia". Para mimo rozwodu, chce razem wychowywać trzyletnią córkę Ashą-Leigh.

Po potwierdzeniu rozwodu, Joanna zamieściła kolejny wymowny post.

Co w poście opublikowanym na Instagramie napisała Joanna Krupa?

Jurorka "Top Model" pochwaliła się obserwatorom fotografią w towarzystwie córki.

Mój anioł - napisała. Do angielskiego słowa "my" dołączyła emotikonę przedstawiającą anioła.

Pod postem nie zabrakło ciepłych słów od fanów.

Słodziaki; Nasze dzieci to wszystko, co się liczy; Cudowne, miłość doskonała; Dwa anioły; Ten piękny czas tak szybko mija... Łap te chwile; To jest miłość; Cudowne dziewczyny jesteście; Śliczna po mamusi; Dużo miłości; Czysta miłość; Jej, jaka ona słodka. I mamusia cudna; Bądź silna dla niej; Wszystkie Joa to strongmenki. Joanna, dasz radę!; Joasiu, trzymajcie się. Jeszcze będzie przepięknie; Trzymaj się Aśka - czytamy.