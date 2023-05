Karolina Pajączkowska to prezenterka stacji TVP Info. Celebrytka często dzieli się w sieci zdjęciami ze swojego prywatnego życia.

Reklama

Chwali się kulisami swojej pracy, ale i podróżami, które uwielbia. Jakiś czas temu pochwaliła się zdjęciami z wakacji w Tajlandii. To tam jej ukochany Marcin Nowak poprosił ją o rękę. Według zapowiedzi Karoliny ślub ma odbyć się podczas nadchodzących wakacji.

Jak dopatrzyli się niektórzy dziennikarze prezenterka usunęła wspólne zdjęcia z ukochanym ze swoich mediów społecznościowych. To miał być dowód na to, że para się rozstała. Okazuje się, że to nieprawda.

Reklama

Pajączkowska nagrała InstaStories, w którym zdementowała te plotki. Na filmiku wrzuconym do sieci widać jej narzeczonego ubranego w szlafrok, który czytał artykuł Pudelka. Rozbawiona Karolina spytała Marcina, kiedy ten się wyprowadza. On z kolei odpowiada, że czyta artykuł i właśnie dowiaduje się z niego, że się rozstali.

Chronimy życie prywatne i to jest grzech- mówi na nagraniu dziennikarka.