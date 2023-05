Pierwsza klinika „Budzik” dla dorosłych od ponad sześciu lat funkcjonuje na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. W lutym tego roku otwarta została klinika dla dorosłych w Warszawie.

– Otworzyliśmy klinikę „Budzik” dla dorosłych przy warszawskim Szpitalu Bródnowskim. Mamy 17 łóżek dla dorosłych pacjentów – mówi agencji Newseria Lifestyle Ewa Błaszczyk.

To nie tylko ważne miejsce na medycznej mapie stolicy, ale także i całego kraju. Fundacja „Akogo?” stworzyła bowiem kompleksowy model pomocy osobom w śpiączce. Pacjenci zostaną poddani m.in. hydroterapii, krioterapii, laseroterapii, a także terapii manualnej. Placówka wyposażona jest w nowoczesny system pionizowania i przemieszczania pacjentów po jej terenie za pomocą szyn zamontowanych w suficie, a także w sprzęt multimedialny i sensoryczny.

Ewa Błaszczyk zapowiada, że w tej klinice będą również wykonywane pionierskie zabiegi medyczne i rehabilitacyjne. Fundacja „Akogo?” planuje też działania w kolejnym ważnym obszarze.

– Przesiadamy się na takiego „konia” działalności naukowo-badawczej, eksperymentów medycznych. Uruchamiamy więc wszystkie światowe kontakty nawiązane przez lata, mamy w planach różne konferencje naukowe, spotkania, testy mózgów itd. Na świecie dużo się dzieje w tej dziedzinie, dlatego że właśnie bardzo duży strumień pieniędzy jest skierowany na badania mózgu i centralnego systemu nerwowego. Coraz młodsi ludzie mają bowiem udary, wylewy i inne niedyspozycje – mówi.

Prezes Fundacji „Akogo?” planuje współpracę z Polską Akademią Nauk, Instytutem Mossakowskiego, Uniwersytetem Medycznym i laboratorium przy SGGW w Warszawie.

– Najpierw tam byśmy chcieli robić badania przedkliniczne. Będzie dużo trudniej zebrać na to jakieś granty, dlatego że tutaj się nie da sfotografować, że się coś buduje – tłumaczy aktorka.

Obserwując ogromne zainteresowanie konsultacjami neurologicznymi, Ewa Błaszczyk zdecydowała się również uruchomić specjalistyczną poradnię „Akogo-Med”. Mieści się ona w budynku na rogu ulic Gwiaździstej i Podleśnej w Warszawie.

– Jest to przychodnia konsultacyjno-medyczna o profilu 3N: neurologia, neurochirurgia i neurorehabilitacja. Oczywiście są tam też lekarze innych specjalności, którzy są potrzebni w wykluczeniu pewnych rzeczy, więc jest ortopeda i kardiolog. Jest to o tyle potrzebne, że masa ludzi z całego kraju dzwoni do nas do fundacji, żeby im załatwić konsultację u takiego czy innego pana doktora. Ja przez lata to robiłam, ale po prostu było już tego za dużo, więc teraz stworzyliśmy taką możliwość, że można się skonsultować u wybitnego specjalisty, ale za to się płaci. Ciągle do tego dokładamy, ale jak to zacznie zarabiać, to całość tego zysku będzie przesuwana na cele statutowe Fundacji „Akogo?” – podkreśla.

W najbliższych planach aktorki jest również wydanie albumu z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Fundacji „Akogo?” .