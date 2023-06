Ola Janczarska miała sześć lat, kiedy zakrztusiła się tabletką. Ten z pozoru niegroźny incydent najpierw spowodował u niej obrzęk mózgu, a w konsekwencji śpiączkę. Od tego tragicznego dnia założycielka Fundacji „Akogo?” robi wszystko, by stan jej córki się poprawił. Teraz umieściła ją w Klinice Budzik dla dorosłych przy Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.

– Ola jest tutaj, ma wszystkie niezbędne sprzęty do rehabilitacji. To jest walka z czasem, bo staramy się ją utrzymać w jak najlepszej formie, stymulujemy wszystkie bodźce. To jest też ciężka praca sztabu ludzi od rana do nocy – mówi agencji Newseria Lifestyle Ewa Błaszczyk, aktorka, prezes Fundacji „Akogo?”.

Teraz Ola jest w stanie minimalnej świadomości. Każda nawet nieznaczna zmiana jest ogromnym postępem, dlatego aktorka nie zamierza się poddawać. Jej córka przeszła między innymi zabieg wszczepienia stymulatora mózgu, który poprawił jego ukrwienie. Operację przeprowadzili polscy lekarze pod nadzorem japońskich ekspertów.

– Tutaj jest jednak bardzo duża odległość czasowa od urazu, mimo to w czynnościowym rezonansie magnetycznym widać, że na przykład odzywają się płaty czołowe, a więc coś się poprawia, nie psuje. Jest więc światełko w tunelu – mówi aktorka.

Ewa Błaszczyk poszukuje na całym świecie innowacyjnych metod leczenia i wybudzania ze śpiączki. Kontaktuje się też z wybitnymi specjalistami, którzy za nie odpowiadają. Teraz w badaniach naukowych nad mózgiem będzie również uczestniczyć Fundacja „Akogo?”.

– Gdyby się okazało, że coś możemy odbudować w tych neuronach, to byłaby wielka sprawa. Dzieje się w tej nauce, więc może coś się pojawi – dodaje.