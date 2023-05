Maja Ostaszewska to ceniona polska aktorka oraz działaczka społeczna.

Z wywiadów z nią można dowiedzieć się, że już w wieku 6 lat wiedziała, co chce robić w życiu. Ostaszewska ukończyła studia na wydziale aktorskim krakowskiej PWST w 1996 roku. Już podczas studiów zagrała w filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera".

Grała również w takich produkcjach jak "Katyń" Andrzeja Wajdy, czy "Dzieci Ireny Sendlerowej" w reżyserii Johna Kenta Harrisona. a także "Jack Stron", czy "Body/Ciało". Za te dwa filmy otrzymała nagrodę Orła.

W rozmowie z serwisem "Co za tydzień" aktorka opowiedziała o tym, że spotkała się z dyskryminacją. Wynikała ona z jej wieku.

Nie narzekam na brak propozycji, ale rzeczywiście przy pewnej produkcji zdarzyło się. To był taki projekt, zresztą pokarało, bo on nie doszedł do skutku, ale miała to być historia o kobietach. To było dobrych kilka lat temu, jakieś pięć lat temu, czyli właśnie takich kobiet po czterdziestce i był pomysł najpierw na aktorki w moim wieku, czyli te, o których jest ta historia. Nagle tam padła decyzja, że jednak nie i że to będą grały 30-latki - powiedziała.

Produkcja, jak się okazuje ostatecznie nie doszła do skutku.