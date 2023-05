Dla Magdaleny Stępień ostatni rok był bardzo trudny. Jej syn zachorował na rzadki nowotwór wątroby. Mimo starań lekarzy, zbiórki i leczenia za granicą, chłopca nie udało się uratować.

Modelka w wielu wywiadach opowiadała o tym, jak radzi sobie z tą stratą. Tłumaczyła, że każdy przeżywa stratę na swój sposób i cierpi, ale stara się normalnie funkcjonować. Dlatego też wróciła do pracy i związała się z nowym partnerem.

Z okazji swoich 32. urodzin zamieściła na Instagramie urodzinowy wpis.

To był trudny rok i nadal jest, nie chcę już tego tutaj roztrząsać, z wielu względów, ale chciałabym, abyście wiedzieli, że mam wdzięczność w sercu, którą chciałam się z Wami podzielić. W dniu swoich urodzin nie jestem sama - czytamy.

W swoje 32 urodziny wchodzę bez Oliwierka obok, otoczona ludźmi na których mogę liczyć, na dobre i na złe, z niektórymi miewałam gorsze lub lepsze chwile, ale jednak prawdziwa przyjaźń, znajomość, tak jak i miłość jest w stanie przetrwać wszystko - napisała Magda.

Stępien w urodzinowym wpisie: Każdy podnosi się ze swojej tragedii po swojemu

Magda zaapelowała, by jej nie oceniano z racji tego, jak radzi sobie po śmierci syna.

Wiem, że zdania są podzielone w wielu kwestiach, odnośnie mojego życia i tego jak ono wygląda po odejściu Oliwierka, ale jeśli mogę Was o coś prosić w tym dniu, to abyście okazali mi i innym więcej zrozumienia oraz troski w sytuacji w której ja lub ktoś inny się obecnie znajduje.

Jeśli czegoś nie doświadczyłeś, nie przeżyłeś, proszę nie oceniaj! - powiedziała.

Każdy podnosi się ze swojej tragedii po swojemu, tak jak czuje, w taki sposób jaki danej osobie pomaga. Ja będę w dalszym ciągu robiła swoje, starała się iść dalej, wierząc w to, że to co robię i pokazuje na swoim instagramie pomaga innym. Patrząc na ilość wiadomości które otrzymuje widzę, że moja postawa, to jak walczę o każdy dzień, że można żyć po stracie dziecka, mieć mniejsze bądź większe marzenia i je realizować, osiągać sukcesy, iść jakoś przez resztę tego życia które nam tu na ziemi zostało, daje nadzieje wielu osobom - napisała.