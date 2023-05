Blanka i jej występy na Eurowizji 2023 wciąż wzbudzają wiele kontrowersji. Jedni chwalą piosenkarkę, że poprawiła swój wokal i sceniczne ruchy, inni uważają, że show wciąż jest słabe.

Czy Polka ma szansę wygrać konkurs albo zająć jakieś wysokie miejsce?

W rozmowie z Plejadą postanowiła ocenić to Doda. Przed półfinałem apelowała, by przestać krytykować reprezentantkę Polski, ale mocno trzymać za nią kciuki i kibicować. Teraz Doda przyznaje, że konkurencja jest spora. Jej zdaniem w półfinałach poprzeczka nie była podniesiona tak wysoko, jak będzie to miało miejsce w finale.

Mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ drugi półfinał Eurowizji był tak nudny, że ciężko było nie usnąć. Występ Polski dzięki temu wyróżniał się bardzo - stwierdziła.

Doda o szansach Blanki na wygraną w Eurowizji 2023

Nie będzie to tak samo proste w finale, bo konkurencja jest dużo większa i lepsza, ale trzymam kciuki, jak zawsze- dodała.

Zdnaniem Dody to właśnie hejterzy "robią Blance dobrą robotę".

Hejterzy robią Blance dobrą robotę, bo nakręcają oglądalność i zasięgi, więc jakby nie patrzeć, występ Polski z drugiego półfinału jest najczęściej oglądanym. Myślę, że będziemy mieli bardzo dużo głosów od widzów, bo od nienawiści do miłości jest tylko jeden krok- wyjaśniła.

Jak będzie o tym przekonamy się już dziś wieczorem o godz. 21. Finał Eurowizji 2023 transmitować będzie TVP1 i TVP Polonia. Występy muzyków będzie można zobaczyć także na kanale Eurovision Song Contest na YouTubie. Blanka wystąpi jako 4.