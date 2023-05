Blanka zakwalifikowała się do finału Eurowizji 2023 podczas drugiego półfinału. To oznacza, że w sobotę zobaczymy ją ponownie na scenie w Liverpoolu.

Jej występ w półfinale wzbudził różne emocje wśród widzów. Jedni chwalili ją za śpiew i taniec, inni uważali, że nie tylko wokal Blanki, ale też sceneria prezentowała niski poziom. Niektórzy pisali ironicznie o "doświadczeniu objawienia bejby".

Portal Plejada poprosił o ocenę występu naszej reprezentantki Agnieszkę Hekiert, która uczy śpiewu i znana jest z show "Twoja twarz brzmi znajomo". Ekspertka stwierdziła, że widać u Blanki postęp od czasów preselekcji.

Widać, że Blanka ćwiczyła od preselekcji i za to brawo! Taniec też fajny. No a zwrotki, bridge [przejścia pomiędzy kolejnymi odcinkami utworu] i prechorusy [przejście od refrenu do zwrotek] nieco niestabilne, jeszcze intonacyjnie - powiedziała.

Hekiert nie daje jednak Blance zbyt dużych szans na wygraną.

Według mnie na jakąkolwiek wygraną za mało było finezji wokalnej, zmian melodycznych, rozpiętości i ozdobników. Śpiewając utwór oparty na okolicach kwinty, ciężko będzie wygrać. Ale wiadomo, kciuki trzymam za Polskę zawsze! - stwierdziła.