Doda jako prowadząca pojawi się pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwal, czyli 26 maja. Tego dnia swoje jubileusze obchodzić będą Dawid Kwiatkowski (10 lat na scenie), Bajm (25 lat) oraz zespół Mazowsze (45 lat). Wcześnie piosenkarka pojawi się także w koncercie "Platynowym".

Czy Doda przygotowuje się do swojego debiutu w roli prezenterki? - Chętnie bym czyniła przygotowania, gdybym miała nad czym pracować, ale reżyser nie uraczył mnie jeszcze scenariuszem. Nie mam tego, co mam mówić, ale jestem ambitna i wszystkiego się nauczę. Mam nadzieję, że nie zawiodę - mówi.

Dodaje, że ma nadzieję, że koledzy i koleżanki z branży, którzy od lat zajmują się konferansjerką, pomogą jej w tym. - Stawiam na spontaniczność, poczucie humoru i na to, że jestem mega profesjonalistką - stwierdza.

Doda zapytana o to, co jej obecnie w duszy gra, przyznaje, że wciąż oscyluje wokół muzyki tanecznej i dancowej, która prowokuje do tańca. - Wcześniej tak nie było, to jest dla mnie nowy etap, ale nie kroczący ku zamknięciu. To nie kwestia fascynacji, ale naturalny odruch. Gdy pozbyłam się depresji, udało mi się wytańczyć problemy - wyznaje.

Doda wyznaje: Rockowa muzyka mi ciążyła, była depresyjna

Do tego, że zmagała się z depresją Doda przyznała się przy okazji wydania swojej najnowszej płyty "Aquaria".

- Rockowa muzyka mi ciążyła, była depresyjna. Uciekałam od toksycznych ludzi, toksycznych sytuacji i ciężkiej muzyki - przyznaje.

Doda ostro zareagowała na pytanie o to, co jej zdaniem powinny robić osoby publiczne w temacie takich chorób jak depresja.

- Celebryci nie są od tego żeby pomagać osobom, które są chore. Od tego są lekarze i specjaliści. Każda choroba powinna znajdować odpowiedzi u lekarzy. Tam trzeba sobie pomagać - uważa.

Czy Doda lubi festiwale i ma do nich sentyment? Zobaczcie nasze WIDEO.