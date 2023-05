Eurowizja 2023 odbędzie się w tym roku już po raz 67. Ubiegłoroczną wygrał zespół Kalush Orchestra z Ukrainy, ale ze względu na trwającą w tym kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii a dokładnie w Liverpoolu.

Polskę podczas Eurowizji 2023 będzie reprezentowała Blanka Stajkow. Nasza kandydatka weźmie udział w drugim półfinale konkursu. Pierwszy odbył się w ubiegły wtorek (9 maja). Na eurowizyjnej scenie znajdującej się w Liverpool Arena Blanka wykona piosenkę "Solo".

Kiedy i gdzie będzie można obejrzeć występ Blanki na Eurowizji 2023?

Wiadomo, kiedy dokładnie Blanka pojawi się na scenie Eurowizji 2023. Będzie to miało miejsce w czwartek (11 maja). To wtedy na scenie pojawi się 15 półfinalistów. Drugi półfinał Eurowizji 2023 rozpocznie się o godz. 21. Będzie go transmitowała na żywo stacja TVP1.

Wiadomo, że reprezentantka Polski wystąpi jako dziewiąta, tuż po reprezentancie Grecji Victorze Vernicosie.

Kiedy odbędzie się finał Eurowizji 2023?

Finał Eurowizji 2023 odbędzie się w sobotę, 13 maja. W finałowym konkursie wystąpi 10 uczestników wyłonionych w trakcie półfinałów Eurowizji, a także reprezentanci krajów wielkiej piątki. Nie zabraknie wśród nich także reprezentanta Ukrainy.

Podczas show nie zabraknie też gościnnych występów. Zaprezentują się m.in. ubiegłoroczny zwycięzca Eurowizji, czyli Kalusch Orchestra, a także uczestniczka Eurowizji 2022 ze Szwecji Cornelia Jakobs, zdobywca 2. miejsca na Eurowizji 2022 Sam Ryder, piosenkarka z Izraela i uczestniczka Eurowizji 2018 Netta. Na scenie zobaczymy również Jamalę oraz Verkę Serduchkę.